РосЗМІ повідомляють, що увечері 14 лютого у Коломні, що за 120 кілометрів від Москви, спалахнув ангар на території колишнього заводу. Про це пише 24 Канал.

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Чергова пожежа в Росії

Цікаво, що загоряння сталося навпроти заводу з виробництва "Іскандерів" і снарядів для РСЗВ та ПЗРК.

За даними МНС Росії, площа пожежі перевищила 900 квадратних метрів. Повідомляється, що від вогню частково завалилися перекриття між першим та другим поверхами будівлі. На місце відправлено пожежний потяг.

Відомо, що у будівлі раніше був завод із ремонту залізничних вагонів. Пожежу гасять 100 осіб та 29 одиниць техніки. Судячи з карти, ангар знаходиться навпроти підприємства НВК "КБ машинобудування", яке виробляє озброєння та військову техніку.

Зверніть увагу! За інформацією Міноборони, станом на початок січня Росія використала у війні проти України 744 балістичні ракети "Іскандер".

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