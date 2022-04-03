Под Москвой сгорели 4 автомобиля руководства центра спецопераций ФСБ, – Казанский
Источник:Денис Казанский
Сегодня ночью, 3 апреля, под Москвой одновременно загорелись четыре автомобиля ФСБ. Журналист Денис Казанский намекает, что это не просто случайность.
Как отметили его источники, приближенные к украинской разведке, эти автомобили принадлежали работникам Центра специального назначения ФСБ. Их военная часть 35690 расположена в Балашихе Московской области.
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Российские автомобили горят все чаще
По его словам, за последнее время все чаще фиксируют умышленные поджоги автомобилей российских чиновников и военных. Недавно сгорели авто военных 82-й радиотехнической бригады из Смоленской области и 95-й радиотехнической бригады из Смоленской области.
Российские военные сообщают об угрозах физической расправы в случае, если они согласятся участвовать в войне против Украины, – пишет Денис Казанский.
Кто именно угрожает российским военным – журналист не сообщил.
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