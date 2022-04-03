Як зазначили його джерела, наближені до української розвідки, ці автомобілі належали працівникам Центру спеціального призначення ФСБ. Їхня військова частина 35690 розташована в Балашисі Московської області.

Важливо Путіну потрібна "хоч якась перемога" до 9 травня, – розвідка США

Російські автомобілі горять все частіше

За його словами, за останній час все частіше фіксують навмисні підпали автівок російських чиновників та військових. Нещодавно згоріли авто військових 82-ої радіотехнічної бригади зі Смоленської області та 95-ої радіотехнічної бригади зі Смоленської області.

Російські військові повідомляють про погрози фізичної розправи, у випадку якщо вони погодяться брати участь у війні проти України, – пише Денис Казанський.

Хто саме погрожує російським військовим – журналіст не повідомив.

Як горіли автомобілі ФСБ: дивіться відео

Важливо – ранкове звернення Генштабу за 3 квітня