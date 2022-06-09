Под Москвой тушили масштабный пожар на заводе, где производят военную оптику

В России снова пожары. Под Москвой 8 июня пылала территория оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.

На заводе, в частности, производится военная оптика: от биноклей до оптических прицелов. Российские СМИ сообщили, что к тушению привлекли 15 спасателей и 4 единицы техники, передает 24 канала.

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Занялось 700 квадратов

Сначала пожар охватил всего 30 квадратных метров, но огонь быстро распространился по территории, охватив 700 квадратных метров площади. Тушение усложняли конструкторские особенности кровли здания, наличие подкровельного пространства и утеплителя. Вечером пожар был локализован. О пострадавших ничего неизвестно, об убытках информации тоже нет.

В сети опубликовали видео, на котором виден столб густого черного дыма, возвышающегося над сооружением завода.

Пожары в московском бизнес-центре

В Москве утром 3 июня вспыхнул мощный пожар в центре "Гранд Сетунь Плаза". СМИ писали, что сначала могла вспыхнуть обшивка центрального входа, а потом огонь распространился на все этажи. Версия официальных источников – неправильно подключенная проводка к освещению на фасаде. Сначала пламя было очень маленьким, ему не придали значения и оно очень быстро распространилось.

Прокуратура уже приступила к расследованию. По информации СМИ, пострадали 4 человека, еще 120 – эвакуированы.

Россия горит: последние новости

В России в последние месяцы не стихают масштабные пожары. Часто горят военкоматы, с начала полномасштабной войны вспыхнуло около 12 лет.

4 июня в Комсомольске-на-Амуре житель Хабаровского края поджег местное отделение Росгвардии. Его задержали силовики.

В этот же день в Тюмени пылало здание на территории областной думы , расположенное в самом центре города.

21 мая пожар охватил территорию Центрального аэрогидродинамического института в Подмосковье. Загорелась трансформаторная подстанция.

Кроме того, государство-агрессорку охватили мощные лесные пожары. Огонь распространился на 77 из 83 российских регионов и уничтожал целые деревни и улицы городов. Пламя охватило 12713 гектаров земли.

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