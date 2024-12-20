Авиаэксперт рассказал, как Россия могла использовать самолет Ан-72, который взорвался под Москвой

На аэродроме в Московской области взорвался российский самолет Ан-72. Происшествие произошло еще 12 декабря, но детали о нем в ГУР сообщили 20 декабря.

Взрыв произошел на аэродроме "Остафьево". В результате чего сдетонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72. Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что это довольно известная модель самолета.

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Ан-72 вероятно мог транспортировать груз

Как пояснил авиаэксперт, Ан-72 может использоваться для различных целей.

В частности он может перемещать определенное количество пассажиров, которые сопровождают груз. Возможно, ним перебазировали что-то ценное,

– предположил Криволап.

В ГУР отметили, что Ан-72 принадлежал военно-морскому флоту России. Ориентировочная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет почти 4,5 миллиона долларов.

Напомним, что аэропорт, где произошел взрыв, является один из пяти международных аэропортов в Москве. Там базируется гвардейская авиабаза морской авиации ВМФ России. В ее составе есть самолеты таких типов: Ан-26, Ан-24 и Ан-72.