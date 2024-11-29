За неполный год произошло уже 208 таких случаев, что на 30% больше по сравнению с предыдущим рекордным годом. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Центр противодействия дезинформации.

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Что известно об авиакатастрофах в России

Эти события подчеркивают серьезные проблемы в российском авиационном секторе, обостряющиеся из-за влияния международных санкций и отсутствия надлежащего контроля.

В то время как российские власти продолжают войну против Украины, авиаперелеты в стране все больше напоминают "русскую рулетку" для пассажиров.

Обратите внимание! Недавно ЦПД также передавал, что произошли два аварийных инцидента с российскими самолетами. Один из самолетов Superjet загорелся после приземления в Турции, а другой совершил аварийную посадку в Красноярске из-за технической неисправности. Причиной этих событий являются санкции.

Пропагандисты обвиняют Запад в создании опасности для жизни россиян из-за санкций, однако не выдвигают претензий ни к президенту Путину, чья война против Украины привела к этим ограничениям, ни к правительству, который позволяет осуществлять авиаперевозки без надлежащего технического контроля.