За неповний рік сталося вже 208 таких випадків, що на 30% більше порівняно з попереднім рекордним роком. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Центр протидії дезінформації.

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Що відомо про авіакатастрофи в Росії

Ці події підкреслюють серйозні проблеми в російському авіаційному секторі, що загострюються через вплив міжнародних санкцій та відсутність належного контролю.

У той час як російська влада продовжує війну проти України, авіаперельоти в країні все більше нагадують "російську рулетку" для пасажирів.

Зверніть увагу! Нещодавно ЦПД також передавав, що стались два аварійні інциденти з російськими літаками. Один із літаків Superjet загорівся після приземлення в Туреччині, а інший здійснив аварійну посадку в Красноярську через технічну несправність. Причиною цих подій є санкції.

Пропагандисти звинувачують Захід у створенні небезпеки для життя росіян через санкції, однак не висувають претензій ані до президента Путіна, чия війна проти України призвела до цих обмежень, ані до уряду, який дозволяє здійснювати авіаперевезення без належного технічного контролю.