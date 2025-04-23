Минус 100 тысяч тонн проблем для ВСУ: что могла потерять Россия из-за взрыва на 51 арсенале ГРАУ
- Взрыв на 51 арсенале ГРАУ во Владимирской области РФ уничтожил объект с примерно 100 тысячами тонн боеприпасов.
- Эксперт Роман Свитан считает, что взрыв мог быть организован украинскими спецслужбами или из-за использования дальнобойных средств поражения.
Взрыв произошел на одном из крупнейших арсеналов боеприпасов в России – во Владимирской области. Речь идет о 51-м арсенале ГРАУ. Его проектная вместимость превышает 250 тысяч тонн, однако фактически на хранении находилось около 105 тысяч тонн боеприпасов, снарядов и ракет.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в отставке Роман Свитан в эфире 24 Канала сообщил, что уничтожен объект, который принадлежал Главному ракетно-артиллерийскому управлению Министерства обороны России. По его словам, подтверждено наличие не менее 100 тысяч тонн боеприпасов – преимущественно ракет и артиллерийских снарядов.
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Какие последствия взрыва арсенала под Москвой
В России есть около 17 – 20 таких складов.
Мы уже "минуснули" около десятка таких складов. И это очень неплохой результат, учитывая, что раньше горели склады на расстоянии около 500 км, а теперь – уже за пределами этой дистанции. До этого объекта – более 500 км от границы с Украиной,
– сказал Роман Свитан.
Он также отметил, что арсенал могли уничтожить подразделения украинских спецслужб или специальные группы, которые непосредственно проникли на объект. В то же время не исключается и применение дальнобойных средств поражения.
Свитан подчеркнул, что даже если не все боеприпасы были уничтожены, после такой детонации они уже непригодны к дальнейшему использованию. Они будут подлежать списанию или переводу в другую категорию. Это особенно важно для Украины, ведь среди боеприпасов могли быть реактивные системы залпового огня и ракеты "С-300" – те, которые больше не будут угрожать нашим городам.
Можно считать, что минус 100 тысяч тонн боеприпасов – это весомое достижение, который засчитывается нашим ВСУ,
– сказал Роман Свитан.
По его словам, после таких взрывов боеприпасы физически не могут быть пригодными к применению. Особенно это касается разноуровневых снарядов – от артиллерийских до авиационных, включая ракеты для зенитно-ракетных комплексов. И эти ракеты уже не будут представлять угрозы для Украины.
В то же время, как отмечает эксперт, для местного населения в районе взрыва возникли серьезные проблемы. Люди впервые могут на собственном опыте ощутить последствия войны, которую их государство ведет уже десятилетия против Украины. Теперь они на себе узнают, что такое – ракеты, которые взрываются и разлетаются во все стороны.
Некоторые из них могут преодолевать расстояние до 5 – 7 километров. Основная зона поражения обломками составляет примерно 1,5 – 2 километра, но при определенных обстоятельствах ракеты могут лететь и дальше. Для гражданского населения это создает крайне опасную ситуацию.
Свитан подытожил, что этот удар имел комплексный характер. С одной стороны, украинские спецслужбы обезвредили более 100 тысяч тонн боеприпасов. С другой – заставили россиян хотя бы частично почувствовать, что такое война.