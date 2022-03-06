Под Николаевом силовики разгромили оккупантов: большинство были бывшими украинскими военными

Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные. Во время оккупации Крыма в 2014 году они предали государство.

С тех пор СБУ поименно определила каждого предателя, но они скрывались на временно оккупированной территории.

Кстати СБУ задержала еще 2 жителей Днепра: фотографировали объекты и передавали данные оккупанту

Теперь путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину,

– говорят в спецслужбе.

Список СБУ пополнился

Силовики захватили документы российских военных. Получили таблицу позывных, номера мобильных телефонов, флешки, SIM-карты и личные документы российских захватчиков.

Таким образом список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился.



Список предателей / Фото СБУ

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