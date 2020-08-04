На трассе Николаев – Ульяновка 4 августа произошло ДТП с участием 9 автомобилей. Opel во время движения резко затормозил, однако Ford позади него не успел отреагировать, дальше сработал эффект "домино". В результате аварии пострадали два человека, в том числе ребенок.

Масштабная авария по принципу "домино"

Днем 4 августа с стороны Новой Одессы в направлении Николаева, на трассе Николаев – Ульяновка произошло масштабное ДТП, пишут "Новости Н".

Читайте также В Николаеве столкнулись две легковушки, среди пострадавших – дети: фото

Возле поворота на аэропорт, автомобиль Opel Combo с прицепом при движении был вынужден резко затормозить.

Водитель автомобиля Ford Tourneo, который ехал позади, затормозить не успел и врезался в прицеп Opel. В то же время в правом ряду ехал Daewoo Lanos. Водитель автомобиля начал тормозить и в него въехал КамАЗ с прицепом.

Далее сработал принцип "домино": в Ford врезался Daewoo Leganza, в него Ford Fusion, который настигла Skoda Octavia, в нее же въехал Geely, который поддержала грузовая "Газель".

Автомобили, которіе столкнулись, полностью заблокировали движение в направлении Николаева

Пострадавшие в результате ДТП

В результате аварии пострадали два человека – ребенок, который был в автомобиле Daewoo Lanos, и водитель Skoda.

Оба пострадавших с места происшествия увезли автомобили "скорой".

Обратите внимание Более 70 тысяч ДТП за пол года: почему в Украине столько аварий

У Николаева столкнулись 9 автомобилей / Фото "Новости Н"

Масштабная авария под Николаевом: смотрите видео