На трасі Миколаїв – Ульянівка 4 серпня трапилася ДТП за участю 9 автомобілів. Opel під час руху різко загальмував, однак Ford позаду нього не встиг відреагувати, далі спрацював ефект "доміно". У результаті аварії постраждали двоє людей, зокрема й дитина.

Масштабна аварія за принципом "доміно"

Вдень 4 серпня з боку Нової Одеси в напрямку Миколаєва, на трасі Миколаїв – Ульянівка сталася масштабна ДТП, пишуть "Новости Н".

Читайте також У Миколаєві зіткнулись два легковики, серед постраждалих – діти: фото

Біля повороту на аеропорт, автомобіль Opel Combo з причепом під час руху був змушений різко загальмувати.

Водій автомобіля Ford Tourneo, який їхав позаду, загальмувати не встиг і врізався у причіп Opel. Водночас у правому ряду їхав Daewoo Lanos. Водій автівки почав гальмувати і в нього в'їхав КАМАЗ з причепом.

Далі спрацював принцип "доміно": у Ford врізався Daewoo Leganza, у нього Ford Fusion, який наздогнала Skoda Octavia, у неї ж в’їхав Geely, який підперла вантажна "Газель".

Автомобілі, що зіткнулися, повністю заблокували рух у напрямку Миколаєва

Постраждалі у результаті ДТП

Внаслідок аварії постраждало двоє людей – дитина, яка була в автомобілі Daewoo Lanos, і водійка Skoda.

Обох потерпілих з місця події відвезли автомобілі "швидкої".

Зверніть увагу Понад 70 тисяч ДТП за пів року: чому в Україні стільки аварій

Біля Миколаєва зіштовхнулися 9 автомобілів / Фото "Новости Н"

Масштабна аварія під Миколаєвом: дивіться відео