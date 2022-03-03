Под Николаевым большая группа оккупантов сдалась в плен: эксклюзивные фото и видео

Российские оккупанты продолжают атаковать Николаев, но город не только отражает нападения, а еще и дает достойный ответ. В итоге враги добровольно складывают оружие.

Так, группа российских солдат решила сдаться украинским военным, сообщает 24 канал. До оккупантов дошло, что на самом деле здесь их никто не рад видеть, ведь они – не "освободители", а захватчики.

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Одному из пленных всего 21 год. Солдат родом из Мурманска, но служил по контракту в Крыму. На "спецоперацию" в Украине он прибыл 24 февраля 2022 года вместе с колонной техники.

В своем видеообращении он попросил маму забрать его и донести другим правду о нападении России. Пленный солдат также попросил прощения у украинцев.

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Еще один солдат позвонил своей матери и рассказал, что сдался в плен. Он подчеркнул: к нему гуманно относятся. Пленный также попросил маму обратиться в Союз комитетов солдатских матерей России, чтобы его внесли в список на возвращение.

Бомбим мы... Нас вообще здесь не рады видеть. Передай остальным, чтобы сюда не ехали, – сказал солдат.

Пленный звонит своей матери: смотрите видео

Российские солдаты добровольно сдались в плен

Напомним, что Минобороны Украины при поддержке международного IT-сообщества предлагает российским солдатам выбор: погибнуть на захватнической войне или получить полную амнистию и 5 миллионов рублей компенсации.

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Оккупанты могут сдаться Вооруженным силам Украины, Силам территориальной обороны Украины, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины. В Минобороны подготовили инструкцию для желающих сдаться в плен. Им нужно:

отбросить оружие в сторону

стать прямо

поднять вверх руки или белый флаг

громко кричать "сдаюсь!" или кодовое слово "Миллион!".

Российский военный сдался в плен / Фото 24 канала

Документы пленного контрактника / Фото 24 канала

Солдат служил в оккупированном Крыму / Фото 24 каналу

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