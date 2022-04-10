Под ногами захватчиков земля горела: Залужный показал минифильм о битве за Мощун

Главнокомандующий ВСУ обнародовал первое видео из цикла о битве за село Мощун. Удержать этот форпост было очень важной задачей.

Валерий Залужный отметил, что Мощун мог стать для врага воротами на пути в Киев. Однако наши воины его удержали.

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Под ногами захватчиков земля горела

Главнокомандующий отметил, что наши воины проявили чудеса военного мастерства.

Под ногами захватчиков горела не только земля, но и вода. Украинские защитники взрывали мосты, понтонные переправы, не давая врагу продвинуться дальше,

– сказал Залужный.

Наши защитники удержали Мощун и этим защитили Киев.

Смотрите первый минифильм о битве за Мощун:

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