Под ногами захватчиков земля горела: Залужный показал минифильм о битве за Мощун
10 апреля 2022 , 21:45Читати новину українською
Источник:Главнокомандующий ВСУ
Главнокомандующий ВСУ обнародовал первое видео из цикла о битве за село Мощун. Удержать этот форпост было очень важной задачей.
Валерий Залужный отметил, что Мощун мог стать для врага воротами на пути в Киев. Однако наши воины его удержали.
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Под ногами захватчиков земля горела
Главнокомандующий отметил, что наши воины проявили чудеса военного мастерства.
Под ногами захватчиков горела не только земля, но и вода. Украинские защитники взрывали мосты, понтонные переправы, не давая врагу продвинуться дальше,
– сказал Залужный.
Наши защитники удержали Мощун и этим защитили Киев.
Смотрите первый минифильм о битве за Мощун:
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