Под обстрелами ехали на работу: как работали спасатели в захваченном Тростянце

Российские военные 4 марта захватили город Тростянец на Сумщине. Все это время местные работники ГСЧС продолжали выполнять свою работу.

Россияне не пропускали спасателей, которые ехали тушить пожары

Из-за обстрелов в городе часто возникали пожары. Вызовов было очень много, но из-за отсутствия связи люди просто пешком приходили в пожарную часть.

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Российские военные не хотели пропускать спасателей на блокпостах и долго проверяли документы

Мы ехали с поднятыми руками, а в салоне был включен свет. Так мы им показывали, что у нас нет в руках оружия,

– рассказал один из спасателей.

Во время тушения пожаров автоцистерны нуждались в дозаправке водой. Здесь опять все зависело от оккупантов – они либо позволяли, либо нет.

Спасателям было сложно добираться на дежурство из-за постоянных обстрелов. Они признаются, что морально было трудно смотреть на разбомбленный родной город и руины.

В этих сложных условиях пожарные пытались утешить друг друга. В свободное время они играли в игры, читали книги и вспоминали старые истории.

26 марта Вооруженные Силы Украины освободили Тростянец и прогнали рашистов. Теперь работники ГСЧС помогают медикам с госпитализацией людей, раздают местным еду и тому подобное.

Смотрите видео о том, как работали спасатели, когда Тростянец захватили: