Росіяни не пропускали рятувальників, які їхали гасити пожежі

Через обстріли в місті часто виникали пожежі. Викликів було дуже багато, але через відсутність зв'язку люди просто пішки приходили у пожежну частину.

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Ми їхали з піднятими руками, а в салоні було увімкнене світло. Так ми їм показували, що не маємо у руках зброї,

– розповів один з рятувальників.

Під час гасіння пожеж автоцистерни потребували дозаправлення водою. Тут знову все залежало від окупантів – вони або дозволяли, або ні.

Рятувальникам було складно добиратися на чергування через постійні обстріли. Вони зізнаються, що морально було важко дивитися на розбомблене рідне місто та руїни.

У цих складних умовах вогнеборці намагалися розрадити один одного. У вільний час вони грали ігри, читали книги та згадували старі історії.

26 березня Збройні Сили України звільнили Тростянець та прогнали рашистів. Тепер працівники ДСНС допомагають медикам з госпіталізацією людей, роздають місцевим їжу тощо.

Дивіться відео про те, як працювали рятувальники, коли Тростянець захопили: