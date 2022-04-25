Под обстрелы попали 5 железнодорожных станций в Украине: есть задержка поездов

Утром 25 апреля под вражеский обстрел попали 5 железнодорожных станций в Центральной и Западной Украине. Известно о пострадавших. Из-за повреждений есть задержка в движении по меньшей мере 16 поездов.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин. Он отметил, что все детали о количестве пострадавших и масштабе разрушений уточняют.

Ранее Ракетные атаки по Львовщине: в Золочевском районе возникли пожары

Отсутствует напряжение в контактной сети на определенных участках

В "Укрзализныце" также уточнили, что из-за повреждений тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на нескольких участках. Речь идет о таких участках: Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.

Задержки будут на следующих направлениях:

№86 Запорожье – Львов (+1 час 40 минут);

№174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);

№87 Запорожье – Ковель (+1 час 35 минут);

№96 Рахов – Киев (+1 час);

№770 Каменец-Подольский – Киев (+1 час 10 минут);

№50 Трускавец – Киев (+4 часа);

№56 Рахов – Киев (+3 часа);

№21 Харьков – Трускавец (+3 часа);

№13 Солотвино – Киев (+2 часа);

№130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+2 часа);

№231 Днепр – Львов (+3 часа);

№45 Ужгород – Лозовая (+32 минуты);

№774 Львов – Дарница (+1 час 42 минуты);

№722 Киев – Харьков (+90 минут);

№6093 Здолбунов – Львов (+1 час);

№803 Ровно – Львов (+30 минут).

На Ровненщине подтвердили удары по железнодорожной инфраструктуре

В Ровненской области уже подтвердили удары по железнодорожной инфраструктуре. По предварительной информации, жертв нет.

Следует посмотреть: утреннее обращение Генштаба ВСУ