Под ОП вспыхнули жесткие столкновения между силовиками и Нацкорпусом: фото, видео

Под офисом Президента 14 августа возникли столкновения между правоохранителями и представителями Национального корпуса. СМИ пишут, что есть раненый.

Во время беспорядков распыляли газ и пускали дымовые шашки. Также разбили забор.

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Почему возникли беспорядки

Стычки произошли, потому что лидеры Нацкорпуса отказались проходить осмотр и приказали своим штурмовать здание. Однако митингующим не удалось прорваться в офис Президента.

Отметим, что спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко отметил: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, допустят на площадь.

Представители Нацкорпуса часто принимают участие в подобных акциях и погромах в Киеве. Например, в 2019 году они перекрывали Крещатик из-за рынка земли. В декабре 2020 года на Банковой радикальные националисты требовали уволить Ирину Венедиктову, Андрея Ермака и Олега Татарова.Они заявляют о притеснениях. Однако ранее СБУ установила: участники Нацкорпуса вместе с правоохранителями и криминальными авторитетами Харьковщины якобы занимались рэкетом бизнесменов в сфере ритуальных услуг. Они якобы требовали деньги у местных предпринимателей и угрожали им.

Стычки под ОП / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Перед началом акции полиция и Нацгвардия полностью перекрыли подходы к стенам ОП. Весь правительственный квартал усиленно охраняли.

Есть ли раненые

По информации СМИ, во время беспорядков ранили полицейского. В сети опубликовали видео, где ему якобы оказывают первую помощь.

Впоследствии Артем Шевченко сообщил, что пострадали 7 правоохранителей. Они получили ожоги глаз и получили травмы.

Митинги под ОП, смотрите видео (присутствует нецензурная лексика):