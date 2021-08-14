Под ОП вспыхнули жесткие столкновения между силовиками и Нацкорпусом: фото, видео
Источник:24 канал
Под офисом Президента 14 августа возникли столкновения между правоохранителями и представителями Национального корпуса. СМИ пишут, что есть раненый.
Во время беспорядков распыляли газ и пускали дымовые шашки. Также разбили забор.
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Почему возникли беспорядки
Стычки произошли, потому что лидеры Нацкорпуса отказались проходить осмотр и приказали своим штурмовать здание. Однако митингующим не удалось прорваться в офис Президента.
Отметим, что спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко отметил: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, допустят на площадь.Обратите внимание! Представители Нацкорпуса часто принимают участие в подобных акциях и погромах в Киеве. Например, в 2019 году они перекрывали Крещатик из-за рынка земли. В декабре 2020 года на Банковой радикальные националисты требовали уволить Ирину Венедиктову, Андрея Ермака и Олега Татарова.
Они заявляют о притеснениях. Однако ранее СБУ установила: участники Нацкорпуса вместе с правоохранителями и криминальными авторитетами Харьковщины якобы занимались рэкетом бизнесменов в сфере ритуальных услуг. Они якобы требовали деньги у местных предпринимателей и угрожали им.
Стычки под ОП / Фото Алины Туришин, 24 канал:
Перед началом акции полиция и Нацгвардия полностью перекрыли подходы к стенам ОП. Весь правительственный квартал усиленно охраняли.
Есть ли раненые
По информации СМИ, во время беспорядков ранили полицейского. В сети опубликовали видео, где ему якобы оказывают первую помощь.
Впоследствии Артем Шевченко сообщил, что пострадали 7 правоохранителей. Они получили ожоги глаз и получили травмы.
Митинги под ОП, смотрите видео (присутствует нецензурная лексика):