Молчаливую акцию в память жертв российской войны в Украине провели 6 апреля. Одна из активисток держала в руках плакат с надписью "Грузия, открой глаза".

Ранее Десятки тысяч человек прошли маршем в Лондоне и проявили солидарность с украинцами

Местные активисты напомнили о зверствах россиян в Украине

К зданию грузинского парламента пришли десятки человек. Они лягли возле лестницы со связанными руками – именно такими находили тела убитых россиянами людей на Киевщине.

В Тбилиси почтили память замученных россиянами украинцев: смотрите видео

Грузины вышли на молчаливую акцию в центре Тбилиси / Фото Queer, Publika

Ранее таким же способом о жертвах Бучи напомнил и активист в Москве. В центре российской столицы мужчина лежал со связанными белой лентой руками.

Позиция Тбилиси относительно войны в Украине

Грузинский премьер накануне заявил, что Тбилиси поддерживает наше государство "на политическом уровне во всех форматах". Впрочем, к экономическим санкциям против России там присоединяться не спешат. Гарибашвили утверждает, что такое решение "обусловлено национальными интересами".

Более того, как утверждает украинская разведка, Россия налаживает контрабандные каналы для поставки товаров из санкционного списка через территорию Грузии. В Тбилиси это отрицают, поэтому наше Министерство иностранных дел попросило предоставить соответствующие доказательства.

Грузинские добровольцы в Украине сжигают российский флаг: смотрите видео