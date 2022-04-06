Мовчазну акцію у пам'ять про жертв російської війни в Україні провели 6 квітня. Одна з активісток тримала у руках плакат з написом "Грузіє, розплющ очі".

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Місцеві активісти нагадали про звірства росіян в Україні

До будівлі грузинського парламенту прийшли десятки людей. Вони лягли біля сходів зі зв'язаними руками – саме такими знаходили тіла вбитих росіянами людей на Київщині.

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Грузини вийшли на мовчазну акцію у центрі Тбілісі / Фото Queer, Publika

Раніше у такий же ж спосіб про жертв Бучі нагадав й активіст у Москві. У центрі російської столиці чоловік лежав зі зв'язаними білою стрічкою руками.

Позиція Тбілісі щодо війни в Україні

Грузинський прем'єр напередодні заявив, що Тбілісі підтримує нашу державу "на політичному рівні в усіх форматах". Втім, до економічних санкцій проти Росії там приєднуватися не спішать. Гарібашвілі стверджує, що таке рішення "зумовлене національними інтересами".

Ба більше, як стверджує українська розвідка, Росія налагоджує контрабандні канали для постачання товарів зі санкційного списку через територію Грузію. У Тбілісі це заперечують, тож наше Міністерство закордонних справ попросило надати відповідні докази.

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