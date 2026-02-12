"Фламинго" атаковали одну из крупнейших площадок для хранения боеприпасов россиян, – Генштаб

Силы обороны Украины ночью 12 февраля нанесли серию ударов по военным и промышленным объектам на территории России и на временно оккупированных территориях. Под поражение попали арсеналы боеприпасов, оборонное предприятие и нефтеперерабатывающий завод.

Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля поразили крупный арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны врага вблизи населенного пункта Котлубань в Волгоградской области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Смотрите также Пылает пожар: Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в России, средства ПВО и не только

Что известно о пораженных объектах?

Отмечается, что этот объект является одной из крупнейших площадок для хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ российской армии. Удар был осуществлен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго". На территории арсенала зафиксировали мощные взрывы и вторичную детонацию, масштабы разрушений пока уточняются.

Кроме того, в городе Мичуринск Тамбовской области под удар попало оборонное предприятие "Мичуринский завод Прогресс", которое производит высокотехнологичное оборудование для авиационных и ракетных систем и работает на нужды армии России. По предварительным данным, на территории завода возник пожар.