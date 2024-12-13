Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук. В регионе также во время тревоги слышали взрывы.

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Светлана Онищук рассказала, что утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны.

На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры,

– подчеркнула чиновница.

Она также отметила, что в области есть попадания. По состоянию на 10:19 13 декабря, в Ивано-Франковской области без пострадавших.

"По области работали наши силы ПВО. На местах событий привлечены соответствующие службы для преодоления последствий атаки", – отметила Онищук.

Руководительница Ивано-Франковской ОВА также поблагодарила наших защитников, которые защищают небо, и всем структурам, что помогают противостоять российскому террору.

Журналистка 24 Канала Вероника Гавриленко, которая находилась на момент вражеской атаки на Прикарпатье, заметила, что взрывы в области раздавались очень долго.

Она подчеркнула, что громкие звуки начались где-то с 8 утра и шли просто один за другим. Вероника Гавриленко также отметила, что такой интенсивности взрывов она еще никогда не слышала в регионе за всю полномасштабную войну.

К слову, во время воздушной тревоги утром 13 декабря в Ивано-Франковской области слышали взрывы. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал, что в области работала противовоздушная оборона.

Впоследствии стало известно падение обломков одном из сел. В общем повышенная ракетная опасность во время атаки была именно для западных областей нашего государства.