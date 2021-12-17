Под Радой произошли столкновения между ФЛП и силовиками: видео инцидента

Под зданием Верховной Рады 17 декабря произошли столкновения между ФЛП и силовиками. Они возникли из-за того, что участники акции хотели перекрыть движение по улице Грушевского и пройтись маршем.

Как следствие, правоохранители начали задерживать протестующих ФЛП. ФЛП немного разгромили полицейское авто.

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Что известно о митинге

Его организовали представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей "SaveФОП". Они частично заблокировали проезжую часть на улице Грушевского возле здания Верховной Рады в Киеве. Участие в протесте приняли примерно 1000 человек. Они разместились на участке дороги между улицами Липская и Шелковичная с зажженными файерами.

Митингующие пришли под здание парламента с самого утра 17 декабря. Сперва их было немного – всего несколько десятков человек.



Протест под Радой / Фото 24 канала



За порядком следят десятки правоохранителей / Фото 24 канала

Требования протестующих

Их главное требование касается принятия законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Что известно о законопроекте №5866-1 Он предлагает восстановить право ФЛП 1 – 4 групп не применять РРО относительно товаров и услуг, стоимость единицы которых не превышает 1 минимальной зарплаты. Также предлагается ввести отдельные лимиты доходов для ФЛП с наемными работниками

Столкновения с правоохранителями

За порядком следит несколько сотен правоохранителей, которые периодически оттесняют участников акции от пересечения улиц Грушевского и Шелковичной, чтобы предотвратить перекрытие движения транспорта. Одного из самых активных протестующих забрали за руки и ноги.

Правоохранители оттеснили участников акции: смотрите видео

Какая ситуация под Радой: смотрите видео

Заметим, что 17 декабря Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. На нем рассмотрят законопроект № 6376, в котором говорится об отсрочке применения кассовых аппаратов малым бизнесом.

Законопроектом предлагается отсрочить до 1 января 2023 года обязательное применение кассовых аппаратов для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога 2 – 4 групп.