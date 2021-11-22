В своем тексте Янукович несколько раз пугает Украину Россией и уверяет, что якобы "что произойдет, если баланс интересов США в отношениях с союзниками по НАТО и с Россией перевесит их интересы в Украине". Соответствующее обращение опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Карасир.

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Янукович снова записал обращение, где пугает украинцев

Президент-беглец цинично позволил себе вспомнить расстрелы на Майдане и даже смог назвать их "трагическими событиями". Но на протяжении всего "послания" он вспоминает Россию. В частности по Минским договоренностям:

"А как насчет России? Новый министр считает, что без участия России новый формат переговоров имеет шансы быть реализованным? Ему, возможно, кажется, что эта идея имеет перспективу. Но, думаю, в Вашингтоне, в Берлине, и в Париже придерживаются другого мнения";

заявляет, что Киев ведет "наглую" внешнюю политику и "одновременно уверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать нам всяческую поддержку, несмотря на эту критику и объявляя о том, что минский формат уже неактуален";

"что произойдет, если баланс интересов США в отношениях с союзниками по НАТО и с Россией перевесит их интересы в Украине?".

Янукович пугает Украину якобы "очень незавидной ситуацией" в таком случае. Он также вспоминает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и уверяет, что якобы именно Украина "испортила отношения практически со всеми, с кем имеет общую границу", очевидно, забывая о том, что именно Россия напала в 2014 году. Более того, пророссийские боевики до сих пор ежедневно бьют из запрещенного именно минскими договоренностями вооружения и убивают украинских военных, которые защищают свою землю.

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Кроме того, президент-беглец заявил, что якобы "промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а дефицит бюджета постоянно растет".

Важно! На самом деле энергетический кризис возник во всей Европе из-за недостатка газа. Также произошел рост цен на газ в Европе именно из-за отказа России закупать дополнительные транзитные мощности у Украины.

Более того, Янукович назвал некогда "процветающую" Украину "самой бедной и нестабильной страной на континенте".

Президент-беглец, вероятно, из России дерзко прописывает "стратегию развития" Украины

Кроме того, транслируя российские пропагандистские месседжи, он заявил, что ситуация на Донбассе обостряется, а "власть Майдана до сих пор не принесла обещанный мир". Тут Виктор Федорович в очередной раз забыл написать, что ситуация обостряется именно из-за действий страны-агрессора России.

Далее он убеждает, что якобы Украине "необходим немедленный переход к новой стратегии развития". В традиционной для российской пропаганды манере добавил, что якобы эта стратегия должна строиться на 4 принципах: так называемом "нейтральном статусе государства", избавлении от "коррупции", "честных судах" и других тезисах, которые очень похожи на популизм.

В конце Виктор Янукович снова в тексте смеет вспоминать Майдан и говорит, что якобы "почти 8 лет украинцам не хотят сказать правду о событиях на Майдане, о которой большинство из них знает". Также он считает, что именно Революция Достоинства привела людей к "горю, нищете и безнадежности".

Обратите внимание! Украинская прокуратура направляла в Россию уже более 30 запросов о выдаче президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения из-за расстрела Майдана. Однако российская сторона во всем отказывает.

Полный текст обращения Виктора Януковича

Уважаемые соотечественники!

Приближается очередная годовщина трагических событий, произошедших в нашей стране почти 8 лет назад. С этой датой вновь возникает ключевой вопрос, который не снимается с повестки дня с момента, когда мирная Украина прекратила свое существование, став воюющей страной: что дальше? Неужели мы обречены оставаться источником нестабильности в Европе, державой, с которой вынуждены бежать миллионы граждан, которые спасаются от беззаконий, гонений, нищеты, от угроз этой войны, которая превратила некогда цветущую Украину в самую бедную и нестабильную страну на континенте?

А как насчет России? Новый министр считает, что без участия России новый формат переговоров имеет шансы быть реализованным? Ему, возможно, кажется, что эта идея имеет перспективу. Но, думаю, в Вашингтоне, в Берлине, и в Париже придерживаются другого мнения.

Я с удивлением наблюдаю, как официальный Киев пытается разыгрывать две абсолютно взаимоисключающие партии. С одной стороны, он хвастается тем, что ведет "наглую внешнюю политику, тем самым как бы демонстрируя миру самостоятельность украинской власти, которая не боится выступать с острой критикой, которая, по их мнению, постоянно "колеблется" с Германией и Францией. С другой стороны, уверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать нам всяческую поддержку, несмотря на эту критику и объявляя о том, что минский формат уже неактуален.

Расследование против Януковича в Украине относительно расстрелов на Майдане