Под руинами базы отдыха в Одесской области остается 3 человека, среди них – ребенок
Источник:Кирилл Тимошенко
Российские военные 1 июля атаковали базы отдыха в Одесской области, где под завалами все еще остаются мирные люди. В то же время спасатели закончили поиск тел в многоэтажке, куда попала еще одна вражеская ракета.
Из-за удара по базам отдыха погибли 2 человека, травмированы еще 5
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 9:40 в результате обстрела баз отдыха погибли 2 человека, из которых – 12-летний мальчик.
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Кроме того, из-за удара по базам отдыха еще травмированы 5 человек. Тимошенко информирует, что под завалами базы остаются три человека, среди которых двое детей.
Увеличилось количество раненых в результате удара по многоэтажке
Заместитель руководителя ОП информирует, что по состоянию на 9:40 в результате удара по селу Сергеевка полностью разрушен девятиэтажный дом.
По его информации, в результате обстрела дома погибли 16 человек, 34 – ранены, из которых 5 детей.
В то же время удалось спасти 8 человек, из них 3 детей и беременная женщина. Сообщается, что на месте продолжают работать спасатели и экстренные службы.
Закончен поиск тел
Как сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, спасатели закончили поиск тел в многоэтажке, в которой проживали 150 – 160 человек.
В квартирах есть погибшие животные, преимущественно кошки, слышен лай собак.
Спасатели закончили поиск тел в многоэтажке – видео
Россия нанесла ракетный удар по Одесчине: что известно
- Вооруженные силы России ночью 1 июля нанесли авиаудар по селу Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Атака оккупантов произошла около 1 часа ночи.
- Российские военные выпустили по Одесской области три ракеты X-22. Враг нанес удар со стратегических бомбардировщиков Ту-22 со стороны Черного моря. Заметим, что такими же ракетами оккупанты ударили по Кременчугу.
- Начальник пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что сигнал тревоги раздался почти одновременно с попаданиями.
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