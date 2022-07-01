Под руинами базы отдыха в Одесской области остается 3 человека, среди них – ребенок

Российские военные 1 июля атаковали базы отдыха в Одесской области, где под завалами все еще остаются мирные люди. В то же время спасатели закончили поиск тел в многоэтажке, куда попала еще одна вражеская ракета.

Из-за удара по базам отдыха погибли 2 человека, травмированы еще 5

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 9:40 в результате обстрела баз отдыха погибли 2 человека, из которых – 12-летний мальчик.

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Кроме того, из-за удара по базам отдыха еще травмированы 5 человек. Тимошенко информирует, что под завалами базы остаются три человека, среди которых двое детей.

Увеличилось количество раненых в результате удара по многоэтажке

Заместитель руководителя ОП информирует, что по состоянию на 9:40 в результате удара по селу Сергеевка полностью разрушен девятиэтажный дом.

По его информации, в результате обстрела дома погибли 16 человек, 34 – ранены, из которых 5 детей.

В то же время удалось спасти 8 человек, из них 3 детей и беременная женщина. Сообщается, что на месте продолжают работать спасатели и экстренные службы.

Закончен поиск тел

Как сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, спасатели закончили поиск тел в многоэтажке, в которой проживали 150 – 160 человек.

В квартирах есть погибшие животные, преимущественно кошки, слышен лай собак.

Спасатели закончили поиск тел в многоэтажке – видео

Россия нанесла ракетный удар по Одесчине: что известно

Вооруженные силы России ночью 1 июля нанесли авиаудар по селу Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Атака оккупантов произошла около 1 часа ночи.

Российские военные выпустили по Одесской области три ракеты X-22. Враг нанес удар со стратегических бомбардировщиков Ту-22 со стороны Черного моря. Заметим, что такими же ракетами оккупанты ударили по Кременчугу.

Начальник пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что сигнал тревоги раздался почти одновременно с попаданиями.

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