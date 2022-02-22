Под санкции Великобритании попали российские банки и олигархи Роттенберги
Великобритания ввела санкции против России. Под ограничения попадает ряд банков.
Ограничения будут касаться также олигархов Роттенбергов. Об этом 22 февраля во время выступления в Палате общин заявил премьер Борис Джонсон, пишет 24 канал.
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Британия ввела санкции против Кремля
Великобритания ввела новые санкции против России. Борис Джонсон заявил, что это только "первый транш" ограничений. В частности, нынешние санкции ввели против 5 российских банков:
- Черноморского банка развития и реконструкции;
- Банка "России";
- ПАО "Промсвязьбанк";
- Генбанка;
- Индустриального сберегательного банка.
Более того, британский премьер заявил, что ограничения будут касаться 3 человек с очень высоким уровнем дохода. В частности говорится о:
- миллиардере Геннадия Тимченко;
- бизнесмене из списка Forbes Игоре Ротенберге;
- а также его дяде Борисе Ротенберге.
Если случится худшее, то европейская страна, которая насчитывает 44 миллиона людей, женщин и детей, станет мишенью полномасштабной агрессивной войны, которая ведется без всякой обоснованности,
– заявил Джонсон.
Политик отметил, что Великобритания будет продолжать искать дипломатическое решение до последнего момента. Однако добавил, что пока все-таки есть вероятность того, что президент России Владимир Путин готов пойти дальше.
Борис Джонсон заявил о санкциях против России: смотрите видео