Под санкции Великобритании попали российские банки и олигархи Роттенберги

22 февраля 2022 , 14:54
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Великобритания ввела санкции против России. Под ограничения попадает ряд банков.

Ограничения будут касаться также олигархов Роттенбергов. Об этом 22 февраля во время выступления в Палате общин заявил премьер Борис Джонсон, пишет 24 канал.

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Британия ввела санкции против Кремля

Великобритания ввела новые санкции против России. Борис Джонсон заявил, что это только "первый транш" ограничений. В частности, нынешние санкции ввели против 5 российских банков:

  • Черноморского банка развития и реконструкции;
  • Банка "России";
  • ПАО "Промсвязьбанк";
  • Генбанка;
  • Индустриального сберегательного банка.

Более того, британский премьер заявил, что ограничения будут касаться 3 человек с очень высоким уровнем дохода. В частности говорится о:

  • миллиардере Геннадия Тимченко;
  • бизнесмене из списка Forbes Игоре Ротенберге;
  • а также его дяде Борисе Ротенберге.

Если случится худшее, то европейская страна, которая насчитывает 44 миллиона людей, женщин и детей, станет мишенью полномасштабной агрессивной войны, которая ведется без всякой обоснованности,
– заявил Джонсон.

Политик отметил, что Великобритания будет продолжать искать дипломатическое решение до последнего момента. Однако добавил, что пока все-таки есть вероятность того, что президент России Владимир Путин готов пойти дальше.

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Автор: Діана Квасневська