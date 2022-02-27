Под Северодонецком силы ООС разбили колонну русских: те вынуждены отступать
Источник:Операция Объединенных Сил
Украинские защитники под Северодонецком в Луганской области разбили колонну оккупантов и заставили их отступить от города. Российские военные понесли существенные потери.
В ООС призывают украинцев сохранять спокойствие и верить в украинских защитников.
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Также известно, что под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу.
На Луганщине под Северодонецком военнослужащие Объединенных сил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города. Захватчики понесли потери в технике и живой силе,
– сообщили в ООС.
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Текст публикации ООС:
Ситуация по российскому вторжению. Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну оккупантов. На Луганщине под Северодонецком военнослужащие Объединенных сил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города. Захватчики понесли потери в технике и живой силе.
Кроме этого, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу. Тяжелые бои продолжаются в районе Мариуполя. Украинские военнослужащие удерживают город и наносят врагу потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников.