Ситуация под Апелляционным судом
В полиции рассказали журналистам 24 канала, что ситуация спокойная, а столкновений между правоохранителями и сторонниками лидера "Европейской Солидарности" нет.
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Сообщений о столкновениях не было. На акции работает достаточное количество правоохранителей,
– добавили в полиции.
В то же время телеграм-каналы пишут, что между силовиками и активистами произошла толкотня. Якобы из-за обустройства сцены возле суда.
Кстати, хотя заседание суда запланировано на 11:00, люди начали собираться еще в 6:30. Нардеп от "ЕС" София Федина заявила, что правоохранители якобы препятствовали проходу нардепов Михаила Бондаря и Владимира Вятровича. В результате толчеи первый травмировал ногу.
Смотрите видео толкотни нардепов с силовиками:
Под Апелляционным судом собрались сторонники Порошенко: видео
Сторонники Порошенко с самого утра собрались под Апелляционным судом / Фото Klymenko Time, "Сегодня"
Кто обжалует меру пресечения
19 января Печерский суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. То есть, политика отпустили домой с запретом выезжать за пределы Киевской области. Кроме того, он должен являться к следователю по вызову.
Прокуроры не согласились с таким определением суда. Они решили обжаловать ее с требованием заключить Порошенко под стражу с правом внесения залога в размере 1 миллиарда гривен.
Коротко о деле Порошенко
- Нардепа подозревают в государственной измене. Все из-за якобы сотрудничества с боевиками из Донбасса, а также из-за закупки угля с оккупированных территорий.
- Другой фигурант этого дела – член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, который находится под домашним арестом