Ситуація під Апеляційним судом
У поліції розповіли журналістам 24 каналу, що ситуація спокійна, а сутичок між правоохоронцями та прихильниками лідера "Європейської Солідарності" немає.
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Повідомлень про сутички не було. На акції працює достатня кількість правоохоронців,
– додали у поліції.
Водночас телеграм-канали пишуть, що між силовиками та активістами трапилася штовханина. Нібито через облаштування сцени біля суду.
До речі, хоч засідання суду заплановане на 11 годину, люди почали збиратися ще о 6:30. Нардепка від "ЄС" Софія Федина заявила, що правоохоронці буцімто перешкоджали проходу нардепів Михайла Бондаря та Володимира В'ятровича. Внаслідок штовханини перший травмував ногу.
Під Апеляційним судом зібралися прихильники Порошенка: відео
Прихильники Порошенка з самого ранку зібралися під Апеляційним судом / Фото Klymenko Time, "Сегодня"
Хто оскаржує запобіжний захід
19 січня Печерський суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Тобто політика відпустили додому з забороною виїжджати за межі Київської області. Крім того, він має прибувати до слідчого за викликом.
Прокурори не погодилися з такою ухвалою суду. Вони вирішили оскаржити її з вимогою взяти Порошенка під варту з правом внесення застави у розмірі 1 мільярда гривень.
Коротко про справу Порошенка
- Нардепа підозрюють у державній зраді. Все через нібито співпрацю з бойовиками з Донбасу, а також закупівлю вугілля з окупованих територій.
- Іншим фігурантом цієї справи є член "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, який перебуває під домашнім арештом.