Под Сумами российскую колонну превратили в металлолом

Украинские защитники под Сумами остановили очередную российскую колонну. Вооруженные Силы Украины превратили технику оккупантов в металлолом.

Уничтожен бронеавтомобиль "Тигр"

Оперативное командование "Север" сообщило о том, что разгромило под суммами русскую колонну. Украинские военные опубликовали несколько фотографий уничтоженной техники.

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Сообщается, что украинские защитники уничтожили несколько российских военных грузовиков, бронеавтомобиль "Тигр" и другую технику.

Уничтожена российская техника / Фото украинских военных

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Уничтожена российская техника / Фото украинских военных

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 20 марта Россия в циничной войне против Украины потеряла почти 15 тысяч человек. Также ВСУ уничтожили почти сотню самолетов и около 500 танков.

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