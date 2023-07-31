Упавший под Таганрогом дрон принадлежит минобороны России

Беспилотник, упавший 30 июля под Таганрогом в Ростовской области, принадлежит министерству обороны России.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на экстренные службы региона. Отмечают, что это был многофункциональный разведывательно-ударный дрон среднего класса "Иноходец-РУ".

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Местные власти и Минобороны России официально ничего не сообщали о том, кому принадлежит беспилотник.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее отмечал, что принадлежность БПЛА устанавливается.

Последствия падения дрона

В результате падение беспилотника на хуторе Дарагановка повреждена кровля частного дома и автомобиль. О пострадавших власти не сообщали.