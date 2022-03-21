Под требованием приказа, угрозой репрессий, – эксперт о высокой вероятности наступления Беларуси

Сейчас существует высокая вероятность вторжения армии Беларуси в войну РФ против Украины. По мнению военного эксперта, белорусы могут пойти на этот шаг под требованием приказа или угрозой репрессий.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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По его словам, Александр Лукашенко очень зависит от Владимира Путина, ведь последний даже может отстранить его от власти, используя российские войска на территории Беларуси.

Все же, под требованием репрессий и приказа вероятность того, что белорусская армия пересечет нашу границу, на сегодня очень высока. Бой покажет, на что способны белорусские военные. Будем надеяться, что особой проблемы они не доставят,

– заявил Жданов.

По мнению военного эксперта, оперативных резервов у России не осталось. Они пытаются "наскрести" то, что осталось, в частности, Тихоокеанский флот и базу в Армении.

"На сегодня самый большой резерв, который может использовать российская армия – это белорусские войска, если Беларусь решится вступить в эту войну", – добавил Жданов.

К слову, белорусская армия может начать военное вторжение в Украину. Олег Жданов считает, что белорусским военным могут поставить две главные задачи – "отсечь" Европу по направлению к Киеву и усилить группировку войск, чтобы пойти на столицу.

Важно: это будет жестко, – белорусский доброволец о столкновении с земляками в Украине: