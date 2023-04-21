Вражеские пропагандистские телеграммы начали активно писать о том, что 20 апреля под Тулой перевернулся ЗРК С-400 России. По предварительной информации, водитель просто-таки не справился с управлением системы. Об этом информирует 24 Канал.

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Известно, что этот ЗРК сначала ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал, помощи не вылетел в кювет. У 33-летнего водителя С-400 диагностировали перелом руки – на самом деле он серьезно не пострадал.

В то же время, боеприпасы не сдетонировали – то есть угрозы взрыва нет.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 перевернулся на шоссе М2-Крым под Тулой – в районе села Прудное. Стоимость машины – около 13 миллиардов рублей,

– написал один из вражеских телеграмм-каналов.

Кроме того, ходили слухи, что этот комплекс пролежал весь день после падения в кювет в 10:30. Пришлось даже поэтому перекрывать дорогу на въезд и выезд из города.