Ворожі пропагандистські телеграм-канали почали активно писати про те, що 20 квітня під Тулою перекинувся ЗРК С-400 Росії. За попередньою інформацією, водій просто-таки не впорався з керуванням системи. Про це інформує 24 Канал.

Читайте також Авіабомба "зійшла" з літака: потужний вибух у Бєлгороді – усе, що відомо

Відомо, що цей ЗРК спершу їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав, допомоги не вилетів у кювет. У 33-річного водія С-400 діагностували перелом руки – насправді він серйозно не постраждав.

Водночас боєприпаси не здетонували – себто загрози вибуху немає.

Зенітно-ракетний комплекс С-400 перекинувся на шосе М2-Крим під Тулою – в районі села Прудне. Вартість машини – близько 13 мільярдів рублів,

– написав один з ворожих телеграм-каналів.

Окрім того, ширились чутки, що цей комплекс пролежав увесь день після падіння в кювет о 10:30. Довелося навіть через це перекривати дорогу на в'їзд та виїзд з міста.