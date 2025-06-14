Россия запустила по Украине почти 60 беспилотников: сколько сбила ПВО

В ночь на 14 июня Россия снова атаковала Украину ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. В общей сложности оккупанты запустили 58 БПЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько "Шахедов" сбили сегодня 14.06.2025

С 22:00 13 июня Россия атаковала Украину 58 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Захватчики запускали дроны с нескольких направлений, – Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск.

Основными направлениями воздушного удара агрессора были Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области

Вражескую атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 23 – сбиты огневыми средствами поражения, 20 – локально потеряны/подавлены РЭБ,

– заявили Воздушные силы.

Также сообщили, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения России в 9 локациях, еще в 5 – падения сбитых (обломки).

Сколько беспилотников сбили 14 июня / Инфографика Воздушных сил