Под ударом, вероятно, еще один аэродром: теперь под Москвой
- Взрывы в России 1 июня повредили авиабазу "Воскресенск" в Подмосковье. Могли быть уничтожены самолеты.
- Авиацентр "Воскресенск" является важным объектом для россиян. Он расположен в 70 километрах от Москвы.
Взрывы в России 1 июня продолжаются. Телеграм-каналы сообщают о возможном поражении еще одного аэродрома.
24 Канал собрал детали события. Снова виноваты "дроны из фуры".
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Что известно о поражении авиабазы "Воскресенск" в Подмосковье 1 июня
Россияне пишут, что может быть поражен пятый аэродром за день – авиабаза "Воскресенск" в Подмосковье.
Атака дронами с фуры на третий аэродром в Воскресенске Московской области. По слухам, уничтожено около 5 – 7 самолетов,
– информируют они.
Оккупанты визжат о том, что "ждут ответа с помощью "Орешника".
"После атаки на стратегическую авиацию в Кремле примут такое решение. Фактически Киев сорвал переговорный кейс Трампа!" – угрожают пропагандисты.
От Воскресенска до оккупированных территорий Украины – 619 километров по прямой.
Показываем авиацентр "Воскресенск" на карте России
Чем известен авиацентр "Воскресенск"
Авиационный центр "Воскресенск" считается выдающимся аэродромом Подмосковья по предоставлению современного комплекса авиационных услуг в сфере авиации общего назначения,
– пафосно написано на одном из российских профильных сайтов.
Он расположен в 70 километрах от Москвы. Там находится главная школа России по подготовке пилотов автожиров (гиропланов или гирокоптеров) – летательных аппаратов, похожих на вертолеты.
Воскресенск – площадка для любителей малой авиации. Там можно учиться летать, тренироваться, приобрести или починить легкий авиационный транспорт. И даже полетать ночью.
Также там есть топливозаправочный комплекс, компания "Флайт центр", которая предоставляет услуги владельцам самолетов Cessna, и промышленное авиапредприятие "АвтоГиро Руссланд", которое осуществляет лицензионную сборку и сервисное обслуживание немецких автожиров AutoGyro.
Еще в сертификационном центре Воскресенска можно оформить свидетельство летной годности.
Словом, авиацентр достаточно важен для россиян.