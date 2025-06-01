Под ударом, вероятно, еще один аэродром: теперь под Москвой

Взрывы в России 1 июня продолжаются. Телеграм-каналы сообщают о возможном поражении еще одного аэродрома.

24 Канал собрал детали события. Снова виноваты "дроны из фуры".

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Что известно о поражении авиабазы "Воскресенск" в Подмосковье 1 июня

Россияне пишут, что может быть поражен пятый аэродром за день – авиабаза "Воскресенск" в Подмосковье.

Атака дронами с фуры на третий аэродром в Воскресенске Московской области. По слухам, уничтожено около 5 – 7 самолетов,

– информируют они.

Оккупанты визжат о том, что "ждут ответа с помощью "Орешника".

"После атаки на стратегическую авиацию в Кремле примут такое решение. Фактически Киев сорвал переговорный кейс Трампа!" – угрожают пропагандисты.

От Воскресенска до оккупированных территорий Украины – 619 километров по прямой.

Показываем авиацентр "Воскресенск" на карте России

Чем известен авиацентр "Воскресенск"

Авиационный центр "Воскресенск" считается выдающимся аэродромом Подмосковья по предоставлению современного комплекса авиационных услуг в сфере авиации общего назначения,

– пафосно написано на одном из российских профильных сайтов.

Он расположен в 70 километрах от Москвы. Там находится главная школа России по подготовке пилотов автожиров (гиропланов или гирокоптеров) – летательных аппаратов, похожих на вертолеты.

Воскресенск – площадка для любителей малой авиации. Там можно учиться летать, тренироваться, приобрести или починить легкий авиационный транспорт. И даже полетать ночью.

Также там есть топливозаправочный комплекс, компания "Флайт центр", которая предоставляет услуги владельцам самолетов Cessna, и промышленное авиапредприятие "АвтоГиро Руссланд", которое осуществляет лицензионную сборку и сервисное обслуживание немецких автожиров AutoGyro.

Еще в сертификационном центре Воскресенска можно оформить свидетельство летной годности.

Словом, авиацентр достаточно важен для россиян.