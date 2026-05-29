Под ударом – Волгоградский НПЗ и другие объекты: Силы обороны нанесли поражения врагу

28 мая и в ночь на 29 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов. Среди прочего, под ударом оказался Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие последствия поражений?

В результате удара на территории Волгоградского НПЗ зафиксировали пожар. По словам военных, там были поражены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установки вторичной переработки нефти.

После атаки завод остановил производственные процессы, масштабы нанесенных повреждений уточняются.

Справка. Волгоградский НПЗ входит в структуру нефтяной компании "Лукойл" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Мощность переработки составляет около 14 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты, в частности для обеспечения военной логистики и потребностей российской оккупационной армии.

Также Силы обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Ярославль-3", что в Ярославской области России. На территории станции зафиксировали поражение цели и пожар.

Подтверждается горение двух резервуаров с нефтью 50 000 м3 и 20 000 м3. Масштабы нанесенных повреждений уточняются,

– добавили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что "Ярославль-3" является узловой станцией трубопровода "Сургут-Полоцк", по которому нефть из Сибири и севера России идет в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь. Объект также входит в структуру российской государственной компании "Транснефть".

Кроме этого, был поражен вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Бердянского Запорожской области.

Среди других поражений:

командно-наблюдательный пункт противника в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области, а также пункты управления БпЛА врага в районах Теткино (Курская область, Комара в Донецкой области и Нестерянки Запорожской области;

склад материально-технических средств противника (Айдар, Луганской области);

районы сосредоточения живой силы противника в районах Новопетровки и Новогригорьевки в Запорожье, Родинского Донецкой области, Клевене (Курская область), Январского в Днепропетровской области и Басовки Сумской области.

Военные отметили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для ослабления российских оккупантов и принуждения России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.