Под угрозой 2 области: красную зону в Украине планируют расширить

Еще 2 области могут перейти в красную зону карантинных ограничений. Такое решение могут принять на встрече 20 октября.

Еще 2 области Украины могут стать "красными"

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет специальное заседание. Пока неизвестно, в каких областях могут усилить карантин.

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На заседании также будут докладывать о ситуации в своих областях председатели Черниговской и Сумской ОГА. Заметим, что Денис Шмыгаль подтвердил возможные усиления ограничений в нескольких украинских областях.

Красная зона в Украине: главное

По состоянию на 20 октября в красной зоне карантина находятся 5 украинских областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Одесская;

Херсонская.

В то же время в Киевской школе экономики подчеркнули, что в красную зону могут попасть еще 4 региона. Речь идет о Житомирской, Луганской, Сумской и Харьковской областях.



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