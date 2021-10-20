Под угрозой 2 области: красную зону в Украине планируют расширить
Источник:"РБК-Украина"
Еще 2 области могут перейти в красную зону карантинных ограничений. Такое решение могут принять на встрече 20 октября.
Еще 2 области Украины могут стать "красными"
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет специальное заседание. Пока неизвестно, в каких областях могут усилить карантин.
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На заседании также будут докладывать о ситуации в своих областях председатели Черниговской и Сумской ОГА. Заметим, что Денис Шмыгаль подтвердил возможные усиления ограничений в нескольких украинских областях.
Красная зона в Украине: главное
По состоянию на 20 октября в красной зоне карантина находятся 5 украинских областей:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Одесская;
- Херсонская.
В то же время в Киевской школе экономики подчеркнули, что в красную зону могут попасть еще 4 региона. Речь идет о Житомирской, Луганской, Сумской и Харьковской областях.
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