Ще 2 області України можуть стати "червоними"

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведе спеціальне засідання. Наразі невідомо, у яких областях можуть посилити карантин.

До теми Кілька областей України можуть перейти в червону зону в найближчі дні, – Шмигаль

На засіданні також доповідатимуть про ситуацію в своїх областях голови Чернігівської та Сумської ОДА. Зауважимо, що Денис Шмигаль підтвердив можливі посилення обмежень у декількох українських областях.

Червона зона в Україні: головне

Станом на 20 жовтня у червоній зоні карантинних обмежень перебувають 5 українських областей:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Одеська;

Херсонська.

Водночас у Київській школі економіки підкреслили, що у червону зону можуть потрапити ще 4 регіони. Мовиться про Житомирську, Луганську, Сумську та Харківську області.



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