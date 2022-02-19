Под видом "миротворцев": в ОДКБ посягнули на ввод своих войск на Донбассе
Источник:Reuters
В Организации договора о коллективной безопасности заговорили о вводе своих войск на Донбасс. Это могут сделать под видом "миротворческой операции".
По словам Генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Станислава Зася, для этого нужна добрая воля Украины и мандат Совбеза ООН.
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Стоит объяснить, что в состав ОДКБ входит Россия, а также:
- Таджикистан;
- Кыргызстан;
- Казахстан;
- Беларусь;
- Армения.
Гипотетически можно себе это представить, если бы была добрая воля со стороны Украины – это же их территория – если бы был мандат Совбеза ООН, и если бы такое решение было поддержано всеми нашими правительствами,
– заявил Зась.
По его словам, он не верит, в то, что ситуация на Донбассе вернется в прежнее состояние, поэтому сторонам надо садиться за стол переговоров и договариваться.
По данным на 2022 год, численность миротворческих сил составляет 3600 человек. Их использовали не так давно в Казахстане во время подавления массовых протестов.
Что известно о вводе войск ОДКБ в Казахстан
- В Казахстане с 3 января продолжаются масштабные протесты. Сначала митингующие вышли на улицы из-за увеличения цен на газ, но затем выдвинули новые требования. Они касались очищения власти.
- Из-за этого Токаев 5 января обратился к странам ОДКБ и попросил ввести войска на территорию страны.
- Для подавления протестов Россия начала направлять так называемых "миротворцев". Они понадобились, в частности, и из-за того, что кое-где казахские военные отказывались идти против народа и стрелять в демонстрантов.
- Впоследствии генсек ОДКБ сообщил, что военным разрешили применять оружие против митингующих.
- Официально в Казахстане находилось более 2 тысяч "миротворцев" ОДКБ.
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