Под Винницей работает вражеская ДРГ: спецназовцы проводят операцию

В районе населенных пунктов Гавришовка и Стадница работает вражеская диверсионно-разведывательная группа. Украинские спецназовцы проводят операцию по уничтожению врагов.

Об этом во время брифинга 26 февраля заявил глава областной государственной администрации Сергей Борзов. По его словам, третья эпоха войны России против Украины показала чрезвычайно высокий уровень патриотизма, единства и сплоченности нации.

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Возле Винницы работает вражеская диверсионно-разведывательная группа

Борзов рассказал, что в районе населенных пунктов Гавришовка и Стадница работает вражеская диверсионно-разведывательная группа. Сейчас украинские спецназовцы проводят операцию, чтобы их уничтожить.

Обращаюсь к жителям прилегающих территорий: сел Щитков, Писаревка, Хижинцы, Крушлинцы, а также Гавришовка и Стадница – не выходить из своих жилых помещений, максимально сохранять спокойствие и верить в наших бойцов, которые профессиональные и настойчивые в выполнении своего боевого задания!,

– заявил глава области.

По его словам, ситуация в области – спокойная. Там готовятся к развертыванию пунктов приема переселенцев, способствуют организации медицинского обеспечения и срочной сдаче крови в случае необходимости.

"Банк крови в области есть, наполненный и готовый к использованию. Вместе с тем мы не знаем, сколько крови может понадобиться в соответствии с количеством раненых, которых планируют доставлять в Винницу, и их состояния. Поэтому обращаюсь ко всем способным сдать кровь – быть готовыми к этому", – добавил Борзов.

Жителей Винницкой области призвали строго соблюдать комендантский час. Ведь, учитывая то, что враг размещается совсем недалеко, пребывание людей на улицах после 22:00 может быть расценено как диверсия. Поэтому военные патрули, спецназовцы и бойцы СБУ имеют право открыть огонь на поражение.

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