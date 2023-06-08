Под водой – 600 квадратных километров: каков средний уровень подтопления после подрыва ГЭС
Источник:Александр Прокудин
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС под водой оказалось 600 квадратных километров Херсонской области. Больше всего от российского теракта пострадало левобережье.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что из 600 затопленных квадратных километров 32 процента – это правобережье и 68 процентов – левый берег. По его словам, по состоянию на утро средний уровень подтопления – 5,61 метра.
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Самая тяжелая ситуация на левом берегу
Несмотря на российские обстрелы из зоны подтопления продолжается эвакуация. По состоянию на утро 8 июня опасные территории уже покинули 1999 человек. Больше всего людей эвакуировали из микрорайона "Корабел" – 1495 человек.
Прокудин сообщил, что на левом берегу, находящемся под российской оккупацией, ситуация очень тяжелая. В частности, люди страдают не только от воды, но и от российского террора. Оккупанты отказываются спасать людей.
В Каховском водохранилище продолжается снижение уровня воды
По данным Укргидроэнерго, уровень водохранилища в районе Никополя по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 метра. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился почти на метр.
Продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.
"Укргидроэнерго совместно с Укрэнерго для дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы прорабатывают возможные сценарии с учетом последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции. В частности, для уменьшения подтоплений корректируется режим работы гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада", – говорится в сообщении.
Самое важное о подрыве Каховской ГЭС
- Российские военные ночью 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего воды Днепра начали затапливать населенные пункты, расположенные у реки.
- Критическая ситуация в Алешках, где над уровнем воды осталось всего 20% города. Также затопило Новую Каховку, а Кинбурнская коса временно стала островом.
- В результате российского теракта есть жертвы: в Алешках в результате наводнения погибли по меньшей мере 3 человека. Также один человек погиб в Новой Каховке.
- Владимир Зеленский сообщил, что международные организации, включая ООН и Красный Крест, игнорируют запросы Украины об эвакуации людей с левого берега.
- Теракт России вызвал один из самых сильных экоцидов в истории Европы за последние годы.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил в разговоре с Зеленским создать комиссию по детальному расследованию взрыва на Каховской дамбе.