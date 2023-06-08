Под водой – 600 квадратных километров: каков средний уровень подтопления после подрыва ГЭС

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС под водой оказалось 600 квадратных километров Херсонской области. Больше всего от российского теракта пострадало левобережье.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что из 600 затопленных квадратных километров 32 процента – это правобережье и 68 процентов – левый берег. По его словам, по состоянию на утро средний уровень подтопления – 5,61 метра.

Смотрите также Люди сидят на крышах, уровень воды растет, идет эвакуация: главное о подрыве Каховской ГЭС

Самая тяжелая ситуация на левом берегу

Несмотря на российские обстрелы из зоны подтопления продолжается эвакуация. По состоянию на утро 8 июня опасные территории уже покинули 1999 человек. Больше всего людей эвакуировали из микрорайона "Корабел" – 1495 человек.

Прокудин сообщил, что на левом берегу, находящемся под российской оккупацией, ситуация очень тяжелая. В частности, люди страдают не только от воды, но и от российского террора. Оккупанты отказываются спасать людей.

В Каховском водохранилище продолжается снижение уровня воды

По данным Укргидроэнерго, уровень водохранилища в районе Никополя по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 метра. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился почти на метр.

Продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.

"Укргидроэнерго совместно с Укрэнерго для дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы прорабатывают возможные сценарии с учетом последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции. В частности, для уменьшения подтоплений корректируется режим работы гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада", – говорится в сообщении.

Самое важное о подрыве Каховской ГЭС