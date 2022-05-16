Под Вышгородом погиб капитан и военный связист Сергей Добронравов

Защищая украинскую землю от российских оккупантов, погиб военный связист и капитан Сергей Добронравов. Воин был одним из тех, кто давал отпор российскому десанту в аэропорту Гостомеля в первые часы полномасштабного вторжения.

Боец давал отпор оккупантам в Киевской области

Погибший герой был участником АТО и ООС. Об этом сообщает 24 канал.

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Добронравов служил в 4 бригаде быстрого реагирования Нацгвардии. После обороны Гостомеля воин вместе с собратьями останавливал русских военных, когда те пытались продвигаться по Воздухофлотскому проспекту.

Капитан погиб в бою 12 марта в Вышгородском районе Киевской области. Об этом стало известно только 16 мая.

У защитника Украины остались жена и двое детей.

Последние потери среди наших защитников

8 мая в боях на Донбассе свою жизнь за Украину отдал 49-летний лидер днепровских велосипедистов Максим Семенов. Известно, что воин погиб на следующий день после дня рождения. У него остались жена и двое детей.

Украинская модель Кристина Пономарь поделилась страшным известием – российская армия унесла жизнь ее брата. Модель опубликовала фотографию улыбающегося и веселого мужчины в военной форме. Свое сообщение в инстаграме Кристина написала на английском языке, чтобы о ее потере узнал весь мир.

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе погиб пограничник Андрей с позывным "Борода". За 3 дня до этого он женился на украинской защитнице Валерии с позывным "Нава". Вдова подчеркнула, что любимый обещал ей выжить, но его душа выбралась из ада на меткомбинате. История женщины, которая была женой 3 дня, растрогала всех украинцев.

4 мая под Харьковом погиб 55-летний Рон Вогелар. Мужчина добровольно приехал из Нидерландов и присоединился к Украинскому иностранному легиону. Он помогал Вооруженным Силам Украины противостоять российской армии оккупантов и убийц.

Церемония прощания с героем состоится в 12 часов дня 18 мая на Байковом кладбище. После кремации бойца похоронят в Киеве на Белом кладбище.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя Сергея Добронравова. Слава Украине! Героям Слава!

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