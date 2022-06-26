Под завалами дома есть люди, 2 пострадавших госпитализировали, – Кличко

Утром 26 июня россияне попали в многоэтажку в Киеве. Здание частично разрушено, а под завалами находятся люди.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами есть люди. Об этом сообщает 24 канал с места происшествия.

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В больницу госпитализировали 2 человек, поиск продолжается

В настоящее время спасатели разбирают завалы. Но по предварительной информации, там есть люди. Подробную информацию мэр обещает предоставить впоследствии, после разбора завалов.

Когда мы разберем все завалы, то сможем дать окончательную информацию,

– сказал Кличко.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Двух человек уже госпитализировали в больницы. Они находятся в стабильном состоянии. Позже Кличко подтвердил информацию о том, что под завалами находятся люди.

Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте.

– написал он.

Сколько точно пострадавших еще нельзя сказать. Спасатели сообщают, что слышат голоса людей под завалами, но сколько их там и в каком состоянии – еще неизвестно. Пока погибших не обнаружено. Мэр города выразил надежду, что погибших не будет. Но позже Антон Геращенко сообщил, что под завалами обнаружили тело погибшего мужчины.

Также он рассказал, что из-под завалов достали девочку в возрасте 7 лет. Она жива, ее доставили в больницу в относительно удовлетворительном состоянии. Он отметил, что разбор завалов продолжается и пока точное количество пострадавших сказать невозможно.

Обстрел Киева 26 июня: что известно

Около 06:20 26 июня во время воздушной тревоги в Киеве прозвучало несколько взрывов. Городской глава пока не сообщил о количестве "прилетов", но отметил, что он был не один. Более подробную информацию об обстреле города он пообещал предоставить впоследствии.

Пока известно, что ракета попала в 9-этажный дом. В результате удара частично разрушены последние три этажа. Само здание загорелось и огонь распространился на площадь около 300 квадратных метров.

На место происшествия сразу приехали медики и спасатели. Началась эвакуация жителей двух домов. Продолжается разбор завалов.

Вторая ракета попала в здание детского сада. На месте детской площадки теперь воронка на 7 метров.

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