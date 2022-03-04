Под завалами домов в Бородянке Киевской области могут находиться около 100 человек, – ГСЧС

Российские захватчики атаковали Бородянку на Киевщине. Поселок превратился в руины в результате обстрелов, однако спасатели до сих пор ищут людей в завалах.

В ГСЧС считают, что под завалами домов в Бородянке могут находиться около 100 человек.

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Об этом сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Киевской области Виктория Руб. Сейчас судьба этих людей неизвестна.

Добавим, что захватчики бомбили Бородянку, расположенную в 60 километрах от Киева, в течение нескольких дней. Рашисты цинично обстреливали жилые дома, детсады и аптеки.

Разбомбленная Бородянка с высоты полета: кадры Reuters

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