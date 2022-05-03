Под завалами еще есть женщины и дети, – Верещук объяснила, сколько людей осталось на "Азовстали"

Россияне пошли в активный штурм "Азовстали" и пытаются зайти на территорию предприятия. Также оккупанты не прекращают бомбардировок, из-за которых мирные украинцы оказались под завалами.

Защитники Мариуполя держат оборону "Азовстали" и всячески пытаются помочь мирным жителям города, находящимся на территории предприятия. В результате бомбежек произошел обвал некоторых помещений, в результате чего люди оказались под завалами.

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Мариупольцы под завалами

Как сообщила Ирина Верещук, Украина потребует немедленного прекращения огня и делает все возможное, что снова открыть эвакуационный коридор из Мариуполя, передает 24 канал.

По приблизительным подсчетам, на "Азовстали" все еще находятся несколько сотен мирных украинцев. Точную цифру назвать тяжело: завод большой и люди прячутся от бомбежек оккупантов на разных локациях.

Под завалами, глубоко внизу, находятся и женщины, и дети, но их сейчас меньше, чем было до эвакуации, – сообщила Верещук.

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Смотрите комментарий Ирины Верещук относительно ситуации в Мариуполе