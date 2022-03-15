Под завалами многоэтажки возле станции "Армейская" в Харькове нашли погибшего человека

Враг продолжает цинично обстреливать ракетами Харьков. 15 марта они разрушили жилой дом возле станции метро "Армейская". Под завалами до сих пор ищут людей.

За последние часы спасатели нашли под руинами станции тело одного погибшего человека.

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Сейчас ГСЧС прекратили поисковые работы из-за темного времени суток. Уже 16 марта спасатели продолжат разбирать бетонные перекрытия.

Там добавляют, что не исключено, что под завалами могут быть еще несколько погибших.

Напомним, что около 12 дня в Харькове в районе метро "Армейская" пролетели два российских снаряда, упавших на жилой квартал, который до этого обстреляли.

К слову, 14 марта враг ударил по Харькову ракетными комплексами "Искандер". Спасателям удалось спасти из-под завалов 3 человека. Однако под обломками строительных конструкций отыскали и изъяли тела 7 погибших.

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