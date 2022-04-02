Под завалами Николаевской ОГА нашли мертвую главу белорусской общины

В результате обстрела Николаевской ОГА погибла глава белорусской общины в области Татьяна Деменникова. Тело женщины было обнаружено под завалами здания.

Сообщается, что спасатели извлекли тело погибшей из-под завалов 2 апреля. Ее опознали родственники.

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Деменникова работала в департаменте Николаевской ОГА

Татьяна Деменникова была сотрудницей экономического департамента Николаевской ОГА.

Также она возглавляла Николаевское областное национально-культурное общество белорусов "Голос Радзiмы" ("Голос Родины").

Деменникова был отмечена МИД Беларуси юбилейной медалью по случаю 100 лет дипломатической службы. Ее наградили значительным вкладом в развитие гуманитарно-культурных связей между украинцами и белорусами.

Российские оккупанты 29-го марта нанесли ракетный удар в здание Николаевской ОГА. В результате удара снаряд пробил здание насквозь.

По состоянию на 2 апреля, по данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате удара уже погибли 35 человек.

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