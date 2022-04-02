Повідомляється, що рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів 2 квітня. Її розпізнали родичі.
До слова Окупанти завдали збитків Миколаєву на 84 мільйони гривень
Деменнікова працювала в департаменті Миколаївської ОДА
Тетяна Деменнікова була співробітницею економічного департаменту Миколаївської ОДА.
Також вона очолювала Миколаївське обласне національно-культурне товариство білорусів "Голас Радзiмы" ("Голос Батьківщини").
Деменнікова була відзначена МЗС Білорусі ювілейною медаллю з нагоди 100 років дипломатичної служби. Її нагородили за значний внесок у розвиток гуманітарно-культурних зв'язків між українцями та білорусами.
- Російські окупанти 29-го березня завдали ракетного удару в будівлю Миколаївської ОДА. Унаслідок удару снаряд пробив будівлю наскрізь.
- Станом на 2 квітня, за даними глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок удару вже загинуло 35 людей.
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