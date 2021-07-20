Под завалами стены в центре Львова погиб несовершеннолетний: новые детали трагедии – фото
Источник:полиция Львовской области
На улице Русской во Львове, 19 июля, упала стена дома. Под завалами нашли тело мужчины. Позже оказалось, что погибшим был 17-летний парень, который работал там перфоратором.
Строительные работы проводили без соответствующей технической документации и разрешений.
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Под завалами нашли тело 17-летнего парня
- Примерно в 16:45 правоохранителям поступило сообщение об обвале стены дома на улице Русской.
- На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции.
- Полицейские установили, что обвал случился в одноэтажном доме, в котором проводили реконструкцию. В результате работ упали перекрытия, крыша и стена.
- Во время обследования места происшествия правоохранители нашли тело мужчины без признаков жизни.
- Вскоре личность погибшего установили. Им оказался 17-летний житель одного из сел Стрыйского района.
- Тело несовершеннолетнего направили на экспертизу.
В центре Львова обрушилась стена / Фото полиции Львовской области
Работы проводили без соответствующих разрешений
По информации Львовского горсовета, первый заместитель городского головы Андрей Москаленко рассказал, что погибший выполнял работы перфоратором. Обвал случился на чердаке флигеля – технического здания, которое граничит с домом.
Обвал произошел на чердаке, где проводились работы перфоратором именно на этой стене. В результате обвала погиб молодой парень, выполнявший работы перфоратором. Во флигеле на первом этаже была жилая квартира, в которой владельцы не проживали уже длительное время,
– отметил Москаленко.
По его словам, здание находится в частной собственности. Однако строительные работы там начали без соответствующей технической документации и разрешений.
Заметьте Обвал дома в центре Львова: под завалами погиб молодой парень
Под завалами нашли тело 17-летнего парня / Фото полиции Львовской области
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека". Санкция статьи предусматривает наказание – до 5 лет ограничения свободы или до 8 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
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Погибший выполнял строительные работы / Фото полиции Львовской области
Правоохранители открыли уголовное производство / Фото полиции Львовской области