Под завалами стены в центре Львова погиб несовершеннолетний: новые детали трагедии – фото

На улице Русской во Львове, 19 июля, упала стена дома. Под завалами нашли тело мужчины. Позже оказалось, что погибшим был 17-летний парень, который работал там перфоратором.

Строительные работы проводили без соответствующей технической документации и разрешений.

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Под завалами нашли тело 17-летнего парня

Примерно в 16:45 правоохранителям поступило сообщение об обвале стены дома на улице Русской.

На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции.

Полицейские установили, что обвал случился в одноэтажном доме, в котором проводили реконструкцию. В результате работ упали перекрытия, крыша и стена.

Во время обследования места происшествия правоохранители нашли тело мужчины без признаков жизни.

Вскоре личность погибшего установили. Им оказался 17-летний житель одного из сел Стрыйского района.

Тело несовершеннолетнего направили на экспертизу.



В центре Львова обрушилась стена / Фото полиции Львовской области

Работы проводили без соответствующих разрешений

По информации Львовского горсовета, первый заместитель городского головы Андрей Москаленко рассказал, что погибший выполнял работы перфоратором. Обвал случился на чердаке флигеля – технического здания, которое граничит с домом.

Обвал произошел на чердаке, где проводились работы перфоратором именно на этой стене. В результате обвала погиб молодой парень, выполнявший работы перфоратором. Во флигеле на первом этаже была жилая квартира, в которой владельцы не проживали уже длительное время,

– отметил Москаленко.

По его словам, здание находится в частной собственности. Однако строительные работы там начали без соответствующей технической документации и разрешений.

Заметьте Обвал дома в центре Львова: под завалами погиб молодой парень



Под завалами нашли тело 17-летнего парня / Фото полиции Львовской области

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека". Санкция статьи предусматривает наказание – до 5 лет ограничения свободы или до 8 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

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Погибший выполнял строительные работы / Фото полиции Львовской области



Правоохранители открыли уголовное производство / Фото полиции Львовской области