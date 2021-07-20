Під завалами стіни у центрі Львова загинув неповнолітній: нові деталі трагедії – фото

У будівлі ніхто не жив. Будівельні роботи проводили без відповідної технічної документації та дозволів.
До теми У центрі Львова впала стіна будинку: під завалами загинув чоловік – фото і відео
Під завалами знайшли тіло 17-річного хлопця
- Приблизно о 16:45 правоохоронцям надійшло повідомлення про обвал стіни будинку на вулиці Руській.
- На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції.
- Поліцейські встановили, що обвал трапився в одноповерховому будинку, в якому проводили реконструкцію. Внаслідок робіт впали перекриття, дах та стіна.
- Під час обстеження місця події правоохоронці знайшли тіло чоловіка без ознак життя.
- Невдовзі особу загиблого встановили. Ним виявився 17-річний житель одного з сіл Стрийського району.
- Тіло неповнолітнього скерували на експертизу.
У центрі Львова обвалилась стіна / Фото поліції Львівщини
Роботи проводили без відповідних дозволів
За інформацією Львівської міськради, перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що загиблий виконував роботи перфоратором. Обвал трапився на горищі флігеля – технічної будівлі, яка межує з будинком.
Обвал стався на горищі, де проводилися роботи перфоратором саме на цій стіні. Внаслідок обвалу загинув молодий хлопець, що виконував роботи перфоратором. У флігелі на першому поверсі була житлова квартира, в якій власники не проживали вже тривалий час,
– зазначив Москаленко.
За його словами, будівля перебуває у приватній власності. Однак будівельні роботи там розпочали без відповідної технічної документації та дозволів.
Зауважте Обвал будинку у центрі Львова: під завалами загинув молодий хлопець
Під завалами знайшли тіло 17-річного хлопця / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини". Санкція статті передбачає покарання – до 5 років обмеження волі або до 8 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встанови усі обставини події.
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Загиблий виконував будівельні роботи / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження / Фото поліції Львівщини